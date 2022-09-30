Курс евро на Мосбирже опустился ниже 52 рублей впервые с 2014 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 11:06 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал снижение на 3,23 рубля, до 52,24 рубля. Минутами ранее показатель падал ниже 52 рублей.

Курс доллара, в свою очередь, снизился до 56,35 рубля, потеряв 86 копеек.

Ранее инвестиционный стратег УК "Арткапитал" Сергей Суверов заявил, что рубль продолжает свое решительное укрепление, несмотря на падение цен на нефть и рост доллара к большинству других валют на фоне повышения процентных ставок в США.

По словам эксперта, укрепление рубля происходит по нескольким причинам. Частично это связано с налоговым периодом, но основным фактором, по мнению Суверова, является ожидание западных санкций против НКЦ после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.



"Деньги 24": курс рубля и его укрепление

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