Эксперт раскрыл причины аномального роста рубля

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Рубль продолжает свое решительное укрепление, несмотря на падение цен на нефть и рост доллара к большинству других валют на фоне повышения процентных ставок в США, рассказал инвестиционный стратег УК "Арткапитал" Сергей Суверов.

По словам эксперта, укрепление рубля происходит по нескольким причинам. Частично это связано с налоговым периодом, но основным фактором, по мнению Суверова, является ожидание западных санкций против НКЦ после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него", – приводит слова инвестстратега агентство "Прайм".

Против доллара играет также сохранение многочисленных валютных ограничений, подчеркнул эксперт. В то же время он отметил, что существуют факторы, которые могут сыграть и против рубля. По мнению Суверова, это не только падение цен на нефть и политические риски, но и потенциальное увеличение дефицита госбюджета.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал, что реальный курс рубля в ближайшие годы может стать крепче на 10–15% в сравнении с последними пятью годами.

