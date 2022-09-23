Экономист рассказал о судьбе доллара и евро в России

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До конца года курс доллара и евро сохранится в переделах 50–60 рублей из-за отсутствия спроса на эти валюты в России. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

23 сентября доллар и евро начали стремительно дешеветь на Мосбирже. Американская валюта опустилась до 57 рублей впервые с 22 июля. Курс евро в то же время снизился до отметки в районе 55 рублей.

Бадалов напомнил, что тенденция к удешевлению валют сохраняется в последние месяцы. Ключевой фактор, который на это влияет, – отсутствие спроса на доллары и евро в РФ.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Раньше факторами спроса на валюту были импорт, обслуживание внешних долгов, наличие нерезидентов (физические и юрлица, работающие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. – Прим. ред.) на внутреннем рынке и востребованность у населения. Сейчас ничего из этого не работает.

В новых реалиях в принципе нет большого смысла следить за курсом валют, считает Бадалов. "Раньше ослабление или укрепление рубля влияло на стоимость товаров. В первую очередь – импортных. Государство следило за курсом, потому что от этого зависела наполняемость бюджета. Сейчас это все уходит на второй план", – пояснил специалист.

В пример он привел ситуацию с завозом зарубежных товаров в Россию. Расчеты в долларах и евро пока сохраняются при параллельном импорте. Со странами, которые поставляют к нам продукцию в рамках официального импорта, РФ постепенно переходит на торговлю в рублях или национальных валютах этих государств. Все это ослабляет влияние курса на стоимость продукции.

Бадалов признался, что не верит в вероятность возвращения курса доллара и евро в коридор 70–80 рублей. Более того, эксперт не исключил дальнейшего укрепления российской национальной валюты. "Чтобы рубль ослаб до 70–80 за доллар или евро, должен существенно повыситься спрос на валюту. А предпосылок к этому не наблюдается", – сказал экономист.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Шансов на укрепление рубля до уровня ниже 50 за доллар и евро в нынешних условиях чисто теоретически больше, чем ослабление до 70–80. Скорее всего, до конца года курс сохранится в пределах 50–60 рублей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в ближайшие годы реальный курс рубля станет крепче на 10–15% по сравнению с последними пятью годами.

