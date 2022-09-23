Курс доллара упал до 57 рублей впервые с 22 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Снижение курса доллара на бирже было зафиксировано в 14:39 по московскому времени. Тогда оно произошло на 3,13%.
Позднее на Мосбирже зафиксировали замедление в снижении стоимости доллара. В 14:43 по московскому времени он находился на уровне 57,03 рубля.
Между тем евро дешевел до 55,19 рубля.
До этого курс евро опустился на Мосбирже до 56 рублей впервые с 21 июля. Об этом также стало известно из данных торгов.
На 13:20 по московскому времени курс упал до 56 рублей. К 13:25 снижение замедлилось и евро торговался на уровне 56,2 рубля. Доллар же опустился до 57,66 рубля.
Ранее начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин предположил рост доллара до 100 рублей.
По его словам, влияние на стоимость иностранной валюты могут оказать санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое осложнение. Шульгин добавил, что по данным "Открытия Research", возобновление интервенций может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: