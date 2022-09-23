Курс доллара упал до 57 рублей впервые с 22 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение курса доллара на бирже было зафиксировано в 14:39 по московскому времени. Тогда оно произошло на 3,13%.

Позднее на Мосбирже зафиксировали замедление в снижении стоимости доллара. В 14:43 по московскому времени он находился на уровне 57,03 рубля.

Между тем евро дешевел до 55,19 рубля.

До этого курс евро опустился на Мосбирже до 56 рублей впервые с 21 июля. Об этом также стало известно из данных торгов.

На 13:20 по московскому времени курс упал до 56 рублей. К 13:25 снижение замедлилось и евро торговался на уровне 56,2 рубля. Доллар же опустился до 57,66 рубля.

Ранее начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин предположил рост доллара до 100 рублей.

По его словам, влияние на стоимость иностранной валюты могут оказать санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое осложнение. Шульгин добавил, что по данным "Открытия Research", возобновление интервенций может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%.

