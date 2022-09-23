Курс евро опустился до 56 рублей впервые с 21 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился на Мосбирже до 56 рублей впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 13:20 по московскому времени курс упал до 56 рублей. К 13:25 снижение замедлилось и евро торговался на уровне 56,2 рубля.

Доллар же опустился до 57,66 рубля.

Ранее экономист Михаил Шульгин спрогнозировал рост доллара до 100 рублей из-за глобальной рецессии. Эксперт добавил, что, по данным "Открытия Research", возобновление интервенций Минфина может спровоцировать ослабление рубля на 7–10%.

Однако, по словам экономиста, шестой пакет санкций против РФ должен стать достаточно эффективным, чтобы стоимость доллара повысилась до 100 рублей.

