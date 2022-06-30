ГД приняла закон о выплате внешнего долга РФ в рублях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла закон о выплате внешнего долга России в рублях. Расчеты по займам можно будет осуществлять в российской валюте до конца года.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что законопроект направлен на ситуацию, которая возникла из-за действий в отношении российского долга.

Ранее Bloomberg объявило в России дефолт по суверенным долговым обязательствам. По данным агентства, последний срок для выплаты 100 миллионов долларов по купонам истек в ночь на 27 июня. Подобного не происходило более 100 лет, с 1918 года. При этом Bloomberg подчеркнуло, что сам факт дефолта в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян. С таким же заявлением позже выступило и международное рейтинговое агентство Moody's.

В министерстве финансов России объяснили, что Москва направила платежи по еврооблигациям заблаговременно и в полном объеме, однако из-за действий финансовых посредников за рубежом средства не дошли до конечных получателей. В Минфине отметили, что дефолтом, согласно эмиссионной документации, является отсутствие платежа со стороны должника. Однако в этом случае деньги не дошли до конечного получателя из-за действий третьих лиц, а не из-за отсутствия платежа.

