В ФНС зафиксировали снижение числа рисковых плательщиков в сфере общепита

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Количество предприятий общепита, которых ФНС отнесла к группе риска при применении контрольно-кассовой техники (ККТ), снизилось более чем в два раза с начала реализации отраслевого проекта "Общественное питание" в январе 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФНС объяснили, что в группу риска попали рестораны и кафе, в обороте которых была замечена высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и другое. Им были направлены уведомления с предупреждением о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.

После этого часть предпринимателей изменили принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем двукратно. Тех предпринимателей, что проигнорировали уведомление и не изменили подход к работе, проверят налоговые органы.

Уточняется, что проект "Общественное питание" нацелен на создание равных условий для конкуренции в сфере общепита за счет правильного применения всеми предпринимателями контрольно-кассовой техники.

Ранее сообщалось, что ФНС и Минфин собираются ужесточить правила применения ККТ на розничных рынках.

В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ. Более того, арендаторов планируют обязать подтверждать наличие кассы перед заключением договора аренды.

