Кабмин профинансирует перевод частных домов с угольного отопления на газ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Министерство природы России разработало проект постановления, согласно которому регионы получат возможность профинансировать из федерального бюджета перевод частных домов с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.
"Проектом постановления правила дополнены направлениями, связанными с переводом частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения", – говорится в документе.
Также финансовая помощь будет предоставляться для строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства, которое находится в собственности субъекта РФ или муниципальной собственности. Речь идет об объектах, которые нужны для перевода частных домов на электрическое отопление.
Предполагается, что данные меры помогут в реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
Ранее Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу. До этого инициативу о бесплатном подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте поддержал Владимир Путин.
Авторами поправок выступили председатели Госдумы и Совфеда Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
До этого вице-премьер Александр Новак рассказал, что провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года.
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