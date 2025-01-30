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30 января, 14:20

Экономика
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Замглавы Минфина РФ Сазанов: вопрос о легализации онлайн-продаж вина заморожен

В Минфине заявили о заморозке вопроса легализации онлайн-продаж вина

Фото: depositphotos/Sonar

Вопрос о легализации онлайн-продаж вина заморожен, заявил статс-секретарь и замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, законопроект пока не получил развития.

Ранее Сазанов говорил, что продвижению проекта препятствует позиция Минздрава, согласно которой легализация онлайн-продажи алкоголя будет способствовать увеличению потребления спиртных напитков среди населения.

Аналогичного мнения придерживаются и в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточняли, что соответствующие инициативы с их стороны одобрены не будут.

Однако Минфин и Минсельхоз, в свою очередь, выступили в поддержку онлайн-продажи алкоголя, объяснив это тем, что интернет-торговля является сложившимся каналом дистрибуции, который нельзя игнорировать.

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