В ЦБ РФ сообщили о возможности снижения ключевой ставки в этом году

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Центробанк РФ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии после замедления инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

"Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", – указала глава ЦБ.

Вместе с тем в Минфине РФ заявили, что ключевая ставка Банка России может снизиться к концу 2024 года. Более оптимистичный прогноз до этого высказывал глава Сбербанка Герман Греф, который заявил, что ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года.

В декабре 2023 года ставка составила 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Ранее ключевая ставка составляла 15%, это был максимальный показатель с начала мая 2022-го. В ЦБ подчеркивали, что повышение понадобится, если регулятор не увидит замедления инфляции.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%