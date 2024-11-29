РИА Новости: банки Турции не получали обращений из-за проблем с валютой у россиян

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Турецкие банки не получали массовых обращений от туроператоров из-за проблем с валютой у российских туристов, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник на финансовом рынке страны.

На фоне появившихся ранее сообщений в СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивых купюр банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Турции.

В связи с этим АТОР рекомендовала россиянам покупать доллары нового образца или иную конвертируемую в стране пребывания валюту перед выездом за рубеж. Причем в ассоциации подчеркнули, что проблема не имеет какого-то логического решения.

"Насколько мы знаем, туроператоры уже заранее уведомляют туристов о проблеме, просят принять меры", – отметил собеседник агентства.

Правительство Турции, в свою очередь, заявило, что принимает необходимые меры для разрешения проблемы с обменом старых долларовых купюр.

Кроме того, предпочтение долларам нового образца отдают и во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Таиланде и на Шри-Ланке. При этом в ОАЭ старые доллары можно поменять, но с большой комиссией, а в торговых центрах их могут вовсе отказаться брать в качестве оплаты.