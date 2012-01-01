Финсоветник Родин назвал отличия между долларами нового и старого образца

Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца при поездках за границу: по информации экспертов, в некоторых странах перестали принимать валюту, которую печатали до 2013 года. В материале Москвы 24 разбираемся, где купить подходящие купюры и сколько наличных брать с собой в поездку.

Доллары устарели?

Перед поездкой за границу российским туристам рекомендовали заранее покупать доллары нового образца или другую валюту, которую можно обменять в стране пребывания. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в своем телеграмм-канале.

По его словам, проблема связана с тем, что в Турции перестали принимать старые купюры номиналом 50 и 100 долларов. Меньший номинал, как и раньше, принимают без проблем, заметил Мурадян.

Эксперт отметил, что проблемы наблюдаются в обменниках Анкары и Стамбула. Это произошло из-за сообщений в местных СМИ о распространении фальшивых банкнот.



Артур Мурадян вице-президент АТОР Практика может распространиться и на другие турецкие города. Официальных комментариев от властей пока нет, но тенденция не нова – многие популярные туристические страны уже давно предпочитают работать только с "синими" долларами.

По словам специалиста, решить проблему могли бы США, так как именно они контролируют выпуск долларов. Однако власти Вашингтона пока не комментировали ситуацию.

В свою очередь, в самих Штатах все купюры, даже те, что были выпущены после 1914 года, остаются законным платежным средством и поэтому все еще обязательны к приему, объяснил РБК МВА-профессор бизнес-практики Алексей Войлуков. Однако в странах, где доллар не признан официальной валютой, банки и магазины могут отказать принимать валюту, которая выпущена до 2013 года (старый образец).

Как правило, это объясняется тем, что местные компании боятся получить подделку, но не могут проверить банкноты на подлинность.

Экономист, эксперт по инвестициям Александр Быстров в беседе с изданием также подчеркнул, что доллары старого образца плохо принимают во Вьетнаме, Индии, Таиланде и на Шри-Ланке.

Купить валюту

Отличить доллары старого образца от нового можно по цвету купюр, объяснил в беседе с Москвой 24 финансовый советник Алексей Родин. По его словам, валюта более позднего года выпуска имеет синий отлив, в то время как старая слабо-зеленого цвета.





Алексей Родин финансовый советник В банках могут быть доллары и старого, и нового образцов, но какие будут в конкретной организации, в конкретной кассе – неизвестно. Если задача купить именно синие, надо ходить по разным банкам и смотреть, какие там доллары продаются.

В целом покупать валюту лучше до отъезда за границу, подчеркнула тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, это позволит сравнивать курсы в разных банках и избежать лишней комиссии при обмене с одной валюты на другую.

Если турист планирует расплачиваться в долларах или евро, то лучше менять валюту в России.

"Если же хотите менять на внутреннюю валюту, то тут лучше посмотреть курс валюты к рублю и к евро-доллару. На практике к доллару-евро будет выгоднее", – поделилась она.

Кроме того, специалист напомнила, что российские банковские карты не работают на территории других стран, поэтому необходимо заранее определить, сколько наличных взять с собой.





Наталия Ансталь тревел-блогер Если вы планируете очень много ездить на экскурсии, то здесь советую брать не менее 200–250 условных единиц на человека. Если экскурсий много не планируете, то 100–150 будет достаточно.

Помимо прочего, Ансталь рекомендовала всегда планировать заранее бюджет и примерные траты, а также читать статьи о тонкостях стран, где запланирован отдых.