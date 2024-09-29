Конго и "Росатом" дорабатывают сделку по возобновляемой энергии и плавучим АЭС

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Госкорпорация "Росатом" и Республика Конго занимаются окончательной доработкой ранее подписанных соглашений по возобновляемой энергетике и плавучим АЭС, заявил министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа на Российской энергетической неделе.

По его словам, данное соглашение является одной из приоритетных тем обсуждения. Второй стала ядерная энергетика.

"Думаю, переговоры между Конго и "Росатомом" продвигаются очень хорошо",– цитирует министра РИА Новости.

Меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетики были подписаны еще в июле.

В ходе выступления на Российской энергетической неделе Владимир Путин заявил, что лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью. По мнению президента, к таким государствам в первую очередь относятся страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка.

Ранее и в США заявили, что большая часть Глобального Юга поддерживает Россию. По мнению члена Американского комитета по единению США с Россией Кришена Мехты, страны Южного полушария не считают, что западные государства верят в их проблемы. Отмечается, что одна из причин стабильности российской экономики заключается в том, что эти государства продолжают активно вести бизнес с Россией.