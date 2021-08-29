Сахар включили в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций

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Российское правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Распоряжение, опубликованное на сайте кабмина, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции <...> позицией: "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок", – говорится в документе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства, интервенции являются инструментом регулирования цен, а также мерой поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае существенного роста цен эта продукция продается. В итоге ситуация на рынке стабилизируется.

Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнется в будущем году.

Темпы роста цен в России остаются высокими последние несколько месяцев. По мнению банковских аналитиков, по итогам августа они составят 6,4% в годовом выражении. Сообщения о резком увеличении стоимости "борщевого набора" послужили причиной антикартельных проверок, которые проводит ФАС. Внеплановые выездные проверки проходят в крупнейших торговых сетях. Ретейлеров проверяют на предмет антиконкурентного сговора.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, ограничивающий наценку на продукты в крупных торговых сетях.