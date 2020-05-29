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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран. Информацию об этом сообщил сервис Marine Traffic.

Известно, что порт Мукран является логистическим центром проекта "Северный поток – 2".

Судно "Академик Черский" вышло из порта накануне. Спустя два часа корабль встал на якорь неподалеку. Позже к причалу Мукрана подплыла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также имеет возможность достроить газопровод.

Свой путь судно начало с февраля, оно вышло из порта Находки и направилось в Сингапур. Затем сообщалось, что оно держит курс на Шри-Ланку.

Далее судно отправилось в порт Мапуту в Мозамбике. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл 18 апреля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в возможности остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Он заявил, что проект "укрепляет европейскую энергетическую безопасность".