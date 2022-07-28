Экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы – СМИ

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Трудности с "Северным потоком-1" могут привести к необеспеченности газоснабжения индустриальных предприятий и частных домов в Германии. Об этом сообщает газета Die Welt.

Отмечается, что поставки российского газа из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens резко сократились. В свою очередь, привычные методы борьбы с инфляцией в стране больше не действуют.

В материале отмечается, что Европейский центробанк опасается ужесточать кредитно-денежную политику, и евро обесценивается.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Также сообщалось, что Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

