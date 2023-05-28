Россия заинтересована в покупке лития в Зимбабве – вице-спикер сената

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Российская сторона заинтересована в покупке лития в Зимбабве, рассказал заместитель председателя зимбабвийского сената Майкл Ньямбуя.

По его словам, Москва и Хараре уже проводят переговоры по этому вопросу.

"В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в Зимбабве деятельность осуществляют несколько российских компаний, которые занимаются добычей платины. В этой связи Ньямбуя не исключил, что Москва заинтересуется покупкой лития. Хараре, в свою очередь, не против работать с российским компаниями, заключил вице-спикер сената.

Ранее стало известно, что столичный научно-технический центр (НТЦ) "Бакор", который производит керамические огнеупорные материалы, начнет поставлять продукцию в Индию. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, расчеты по контракту будут реализовываться в российских рублях.