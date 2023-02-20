Московские производители представят продукцию на выставках в Узбекистане и Китае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские промышленные предприятия представят продукцию на международных выставках "Иннопром. Центральная Азия" и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В прошлом году в азиатские регионы активно поставлялись наши товары как промышленного, так и агропромышленного сектора. В Узбекистан выросли поставки лекарств, механического оборудования, а также напитков и мучной продукции", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Овчинский обратил внимание, что подбор выставок осуществляется с учетом экспортных потребностей столичных производителей. Участники мероприятий смогут установить контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями.

Выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте в период с 24 по 26 апреля, 26-я Шанхайская продовольственная выставка – с 8 по 10 ноября.

Участие предпринимателей в выставках обеспечит центр "Моспром". Он занимается поддержкой столичного промышленного и агропромышленного экспорта.

Подать заявку на участие в выставках можно на сайте "Моспрома". Регистрация на мероприятие в Узбекистане продлится до 10 марта включительно, а в Китае стартует в июне.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские экспортеры впервые при поддержке города представили свою продукцию в очном формате в Саудовской Аравии, Бахрейне, Таджикистане и других странах в 2022 году.

В продвижении продукции за рубежом столичных предпринимателям помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). Он помогает компаниям найти партнеров на зарубежных рынках, организует переговоры, оплачивает услуги переводчиков, а также оказывает другую поддержку бизнесу.



Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

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