Правительство РФ представило детали плана по восстановлению экономики

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План по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов. В нем содержится около 500 мероприятий, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что на этой неделе закончится работа над документом.

"Ключевая цель – повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения", – поделился Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июня разработать план действий по восстановлению экономики на фоне пандемии коронавируса. Глава государства также поручил правительству проработать вопрос о включении производства продукции реабилитационной направленности в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.

Кроме того, сообщалось, что власти Москвы разрабатывают план по выходу экономики из кризиса. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал, что часть оказываемой поддержки бизнесу в условиях пандемии основана на прямой помощи, часть – на отсрочке платежей.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.