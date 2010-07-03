В Госдуме отреагировали на решение суда Швеции по апелляции "Газпрома"

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал решение шведского суда отклонить апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинским "Нафтогазом".

"Это решение шведского суда очевидно носит асимметричный характер, что вызывает вопрос его ангажированности по отношению к "Газпрому" и России", – цитирует его слова RT.

Депутат пояснил, что удовлетворительное решение по апелляции могло бы разрешить многие проблемы, в том числе вопросы по взаимодействию и сотрудничеству с компанией.

Ранее суд в Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом". Решение означает, что российской компании отказано в ее требовании, обжалованию оно не подлежит. В "Нафтогазе" решение суда восприняли как "полную победу".

Из решения следует, что "Газпром" обжаловал в суде решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа на Украину. Согласно вердикту суда, "Нафтогаз" тогда обязали выплатить "Газпрому" 2,5 миллиарда долларов за уже поставленное топливо. Кроме того, годовые закупки были снижены до пяти миллиардов кубометров газа. Также суд оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема.

"Газпром" настаивал на отмене двух пунктов, утверждая, что арбитраж превысил полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа.

Вместе с тем "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить. Отмечается, что решения еще по двум делам в рамках спора между российской и украинской компаниями будут приняты в 2020 году.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Перед этим исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Он отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа, заявив, что сторонам следует обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

