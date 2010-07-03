Суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Фото: ТАСС/Danil Shamkin/ZUMA

Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом". Об этом сообщает РИА Новости.

Решение означает, что российской компании отказано в ее требовании, обжалованию оно не подлежит. Как отмечается, процедурных решений выявлено не было.

В свою очередь, в "Нафтогазе" назвали это решение "полной победой". "Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!" – написал у себя в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Из решения следует, что "Газпром" обжаловал в суде решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа на Украину. Согласно вердикту суда, "Нафтогаз" тогда обязали выплатить "Газпрому" 2,5 миллиарда долларов за уже поставленное топливо. Кроме того, годовые закупки были снижены до пяти миллиардов кубометров газа. Также суд оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема.

"Газпром" наставил на отмене двух пунктов, утверждая, что арбитраж превысил полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа.

Вместе с тем "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить. Отмечается, что решения еще по двум делам в рамках спора между российской и украинской компаниями будут приняты в 2020 году.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Перед этим Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Он отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа, заявив, что сторонам следует обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

