В Volkswagen опровергли информацию о продаже завода в Калуге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Немецкая компания Volkswagen Group заявила об отсутствии каких-либо решений в отношении возобновления производства или продажи завода производителя в Калуге, сообщает News.ru.

"Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято", – рассказали в пресс-службе компании.

Ранее "Газета.ру" со ссылкой на источники сообщила, что Volkswagen Group начала готовить к продаже свой завод в Калуге. По данным издания, на завод приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также чиновники Минпромторга.

В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решение приостановить производство в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.

Позднее появилась информация, что Volkswagen может возобновить производство в России этим летом. Речь шла о заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что работа официально приостановлена до мая.

Однако в конце мая в Volkswagen заявили, что компания не будет возобновлять производство в России. Там отметили, что площадки для ведения деятельности находятся в простое, а сроки возобновления выпуска авто спрогнозировать нельзя.

