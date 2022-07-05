Volkswagen опроверг сообщения о закрытии производства в Нижнем Новгороде

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hauke-Christian Dittrich
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen опроверг сообщения о закрытии производственной площадки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно официальному заявлению концерна, речь идет только об офисе. В российском отделении Volkswagen, "Фольксваген Груп Рус", сообщили, что его закрытие затронет примерно 60 сотрудников.
Сокращение не затрагивает производственный персонал "ГАЗа" и производственную площадку.
В группе "ГАЗ" отметили, что планируют обеспечить альтернативную загрузку мощностей завода. В настоящий момент его сотрудники остаются в режиме простоя и продолжают получать 2 заработной платы.
Ранее сообщалось, что Volkswagen принял решение о прекращении производства на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. В компании подчеркивали, что выполнят все обязательства перед сотрудниками.
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