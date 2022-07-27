Volkswagen начал подготовку к продаже завода в Калуге

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Немецкая компания Volkswagen Group начала готовить к продаже свой завод в Калуге, сообщает "Газета.ру".

"На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга", – рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией на предприятии.

Кроме того, с 22 июля руководителем российского представительства компании назначен занимавший до этого пост директора по персоналу Геррит Шпенглер.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, такой шаг может говорить о подготовке к продаже всех российских активов Volkswagen.

"Если назначают HR-директора, то все сводится к свертыванию или существенному уменьшению бизнеса", – пояснил он.

В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решение приостановить производство в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.

Позднее появилась информация, что Volkswagen может возобновить производство в России этим летом. Речь шла о заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что работа официально приостановлена до мая.

Однако в конце мая в Volkswagen заявили, что компания не будет возобновлять производство в России. Там отметили, что площадки для ведения деятельности находятся в простое, а сроки возобновления выпуска авто спрогнозировать нельзя.

