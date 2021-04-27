Эксперт оценил влияние майских выходных на экономику

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О влиянии длинных майских выходных на экономику рассказал преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, на экономику это окажет хорошее влияние, так как в выходные люди больше тратят.

"Праздники – это перенаправление трат в другие секторы экономики, которые тоже получают возможность получить дополнительные средства, доход, то, что человек не успевает приобрести в будние дни", – пояснил экономист.

Гинько порекомендовал в предстоящие длинные праздники не забывать и о саморазвитии.

"Возьмите книгу, изучите язык иностранный, язык программирования, подтяните профессиональные знания, потом сможете получать более хорошую зарплату", – добавил специалист.

Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится. Без изменений будут функционировать предприятия непрерывного цикла.