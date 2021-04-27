ЦБ разъяснил порядок работы банков в майские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские банки и некредитные финансовые организации имеют право самостоятельно определить режим работы с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в Центробанке, передает РИА Новости.
"В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни", – уточнили в Банке России.
Также регулятор подчеркнул важность информирования клиентов путем размещения информации о графике работы на сайтах организаций и в местах обслуживания клиентов, а также иными доступными способами.
В ЦБ отметили, что в период с 4 по 7 мая должники по-прежнему обязаны платить по кредитам. При этом кредиторов призвали действовать добросовестно, учитывая реальные возможности клиентов.
Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится. Без изменений будут функционировать предприятия непрерывного цикла.
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