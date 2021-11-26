В МВФ рассказали о миллиардных потерях Украины из-за "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/Imagecom

В Международном валютном фонде подсчитали, сколько составят потери Украины после открытия российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщается в исследовании экспертов МВФ.

По данным аналитиков, за последние пять лет Украина в среднем выручала 2,5 миллиарда долларов в год за прокачку российского газа. При этом в нынешнем году транзитные доходы страны уменьшатся сразу на 40%.

"После ввода "Северного потока – 2" в эксплуатацию объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно, доходы Украины от транзита составят около 1,2 миллиарда долларов в год", – отмечается в исследовании.

По мнению специалистов МВФ, ввод трубопровода в эксплуатацию станет очередным ударом по энергетической безопасности Украины.

Ранее транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 8 ноября сообщили в ГТС Украины. Как отмечал глава компании Сергей Макогон, в Киеве обеспокоены снижением транзита через государство.

До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести украинский лидер Владимир Зеленский.