"Нафтогаз" пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Украина в случае отсутствия транзитного контракта планирует с нового года закачивать в свои хранилища российский газ, предназначенный для Европы. Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику и на время оформления документов будет находиться в хранилищах, сообщает Газета.ру.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.
Перед этим Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Он отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа, заявив, что сторонам следует обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
"Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения является отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже.
В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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