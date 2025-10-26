Минэнерго РФ: стабилизация цен на топливо ожидается осенью

Фото: 123RF.com/whitestar1955

Стабилизация цен на топливо в России ожидается осенью, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Осенью спрос традиционно снижается, а на заводах завершаются плановые ремонты. Эти два фактора вместе помогут вернуть баланс на рынке бензина в норму", – приводит слова министра ТАСС.

По его словам, в этот период объем производства будет существенно превышать потребление.

Кроме того, программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) позволит увеличить производство бензина на 4–5 миллионов тонн. Это сведет к минимуму риски повторения топливных кризисов.

"Решение о запрете или разрешении экспорта будет приниматься по ситуации, на основе актуальных данных о динамике запасов", – заключил Цивилев.

В октябре правительство решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года. Комментируя эту меру, вице-премьер Александр Новак отметил, что необходимости в поставке зарубежного топлива пока нет.

При этом АЗС в некоторых российских регионах ограничили объемы отпуска бензина. Вместе с тем для устранения дефицита топлива правительство продлило полный запрет экспорта бензина до конца года.