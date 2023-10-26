В Минфине РФ сообщили, что акциз на медицинский спирт может быть введен в 2024 году

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Акциз могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский, в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

3 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство одобрило предложение об обложении акцизами всего спирта, включая и медицинский. Он также сообщил, что этот вопрос обсуждается с Минздравом.

По словам Сазанова, в данном вопросе важно определиться с общей конструкцией, в частности, с механизмом субсидирования производителей лекарств, а также установить перечень субсидируемых лекарств.

В связи с этим срок реализации подобной идеи будет зависеть от того, когда будет найден механизм, который позволил бы избежать удорожания социально значимых медпрепаратов.

Вместе с тем эта инициатива позволит решить проблему теневого рынка спирта, отметил Сазанов, так как абсолютно весь спирт, независимо от того, куда он идет (алкоголь, парфюмерия, технужды, производство лекарств), облагался бы акцизом.

По оценкам Минфина, исходя из доли медицинского спирта, использующего нецелевым образом, дополнительные поступления могут составить от 15 до 20 миллиардов рублей.

Ранее Минздрав России разработал и направил в правительство антиалкогольную концепцию. По словам замминистра здравоохранения Евгении Котовой, ведомство выступает против ослабления антиалкогольных ограничений.

До этого сообщалось, что с 1 января 2024 года вводится новый ГОСТ "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия", который будет распространяться на самогон, сухарничек, хреновуху, березовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковку искристую.

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