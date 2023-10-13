В 2024 году вступит в силу стандарт о хреновухе, самогоне и клюковке

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С 1 января 2024 года вводится новый ГОСТ "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия", который будет распространяться на самогон, сухарничек, хреновуху, березовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковку искристую. Об этом RT сообщили в пресс-службе Росстандарта.

По информации ведомства, в стандарт внесли изменения, чтобы увеличить ассортимент российских напитков на натуральном сырье, а также из-за разработки новых требований к этому спиртному. Также в новом ГОСТ уточнены термины и требования по изготовлению по всем категориям напитков.

Кроме того, во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, который помогал готовить ГОСТ, сообщили, что введение стандарта поможет увеличить конкурентоспособность продукции и сохранить без изменений ее виды, а еще решить проблемы импортозамещения. Например, с 1 января станет возможным использование в качестве основного сырья как спирт этиловый ректификованный, так и зерновые дистилляты или их смеси.

При этом директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подчеркнул, что на данный момент власти делают акцент на внутреннем развитии, включая национальные напитки.

"У нас развивается внутренний туризм, это неизбежно", – добавил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому могут в 10 раз увеличить административные штрафы за оборот спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Проект уже получил отрицательный отзыв правительства. В кабмине подчеркнули, что указанные депутатами суммы штрафов не были достаточно аргументированы.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов.

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