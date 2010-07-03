Орешкин оценил снижение Центробанком ключевой ставки

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки и назвал предел ее снижения.
По его словам, снижение ставки применяется, когда другие способы стимулирования экономики с помощью денежно-кредитной политики исчерпаны.
"Доводить ситуацию до того, когда ставка уходит до нуля, ни в одной экономике не нужно", – сказал Орешкин в эфире РБК.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что лучше не снижать ключевую ставку ниже уровня в 3%.
25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Она составила 6,5%. Ставка снижена на фоне более быстрого замедления инфляции.
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что допускает более решительное снижение ключевой ставки. Она подчеркнула, что влияющие в конце прошлого года на инфляцию факторы сейчас не действуют, поэтому банк имеет возможность ослабить монетарную политику.
В сентябре совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7% годовых. Тогда в ЦБ заметили, что продолжается замедление инфляции, при этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Также говорилось, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России.
В июне и июле Центробанк снижал ключевую ставку до 7,25% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
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