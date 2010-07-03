Торговый сбор для малого бизнеса в Москве снизится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 июля размер торгового сбора в Москве для объектов площадью меньше 300 квадратных метров уменьшится, сообщил глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
Он пояснил, что с этого дня в силу вступят изменения в закон "О торговом сборе". Ставка сбора станет меньше на 2–10% в зависимости от площади и места расположения.
Чиновник уточнил, что, по расчетам, она уменьшится для 38,5 тысячи торговых точек, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса. По его словам, эта мера является еще одной формой стимулирования развития столичного малого бизнеса.
Накануне сообщалось, что бюджет столицы получил более 55 миллиардов рублей от малого бизнеса. По словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, в первые пять месяцев 2019 года поступления увеличились на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растут и поступления в бюджет от МСП в целом.
Денис Тихонов, в свою очередь, рассказал, что в Москве действует множество мер государственной поддержки МСП. В их числе – прямая финансовая поддержка, налоговые льготы, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам и информационная поддержка.
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