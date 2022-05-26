Аналитики предсказали сокращение рынка платного телевидения в России

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Российский рынок платного телевидения не сможет вернуться к допандемийным показателям роста на фоне ухода зарубежных телеканалов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на прогноз компании "ТМТ Консалтинг".
Так, ожидается, что по итогам 2022 года данный рынок вырастет на 2%. В предыдущие два года этот показатель находился на уровне 2,1–2,3%. При этом до 2019 года платное телевидение росло двузначными темпами в процентах.
Аналитики прогнозируют дальнейший отток клиентов на фоне снижения доходов населения, а также снижения привлекательности платного ТВ из-за ухода зарубежных телеканалов. К настоящему времени рынок РФ уже покинули MTV, Paramount, Animal Planet, Discovery, Eurosport, Cartoon Network, Disney и другие крупные игроки.
Сложность ситуации заключается еще и в потере киноновинок от голливудских студий, однако в отрасли уверяют, что пока у них имеются действующие контракты на контент. Компенсировать падение рынка и наращивать выручку планируется за счет увеличения тарифов.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого многие крупные зарубежные студии решили приостановить прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. В их числе оказалась и Paramount, а позже и некоторые иностранные телеканалы.
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