App Store начал удалять приложения НТВ по всему миру

16:21
Фото: depositphotos/bedobedo
App Store начал удалять приложения НТВ, "Сегодня" и "25 лет НТВ" по всему миру. Об этом сообщается на сайте телеканала.
В магазине приложений объяснили такое решение тем, что приложения содержат причиняющий вред отдельным людям контент.
"Приложения не будут доступны для скачивания в магазинах всех стран, кроме России. Ранее установленные на пользовательские устройства приложения будут работать", – говорится в сообщении.
Главный редактор телеканала Александра Кошарницкая подчеркнула, что запрет любого российского контента давно является частью повседневных новостей. Она отметила, что в некоторых странах полностью отключено вещание международной версии канала.
"В начале марта наши YouTube-каналы с 17 миллионами подписчиков были заблокированы Google более чем в 70 странах, а затем и во всем мире, тогда в Google нам откровенно сказали: "Убирайте новости и политику, оставьте развлечения – и все вернем! Другой свободы слова у нас для вас нет!" – приводит ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из App Store исчезло приложение авиакомпании Utair. Билеты можно купить на сайте с компьютера, планшета или телефона. При этом если приложение уже установлено на мобильном устройстве, оно работает как обычно.
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