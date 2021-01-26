Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро вырос до 91,67 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Таким образом, курс европейской валюты увеличился на 52,43 копейки – до 91,6701 рубля. Курс доллара вырос на 77,85 копейки, составив 75,6354 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 66,41 копейки – до 82,851 рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию, считается "голубая волна" в США.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук до этого предположил, что курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.