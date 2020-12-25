Совфед наделил правительство правом регулировать цены на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Совфед одобрил закон, который позволит правительству самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, теперь кабмин сможет на три месяца вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты. Также закон снимает порог в 30%, тем самым позволяя правительству самостоятельно определять, когда регулировать цены. Благодаря этому появится возможность быстрее реагировать на подорожание продуктов.

В документе также говорится, что перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает правительство. Пока постановление включает говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.

На ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что у российских властей нет планов по госрегулированию цен. Он отметил, что власти не хотят ломать рыночные принципы, а принятые меры по регулированию цен являются вынужденными.