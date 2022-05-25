Сбербанк опроверг информацию о ребрендинге на фоне санкций

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир
Сбербанк опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о новом ребрендинге на фоне западных санкций для возвращения приложения банка в AppStore и Google Play.
Отмечается, что банк ищет возможности предоставления клиентам сервисов на фоне ограничений.
"Сейчас клиенты на платформе Android могут скачать приложение в RuStore или с сайта банка, клиенты на iOS – использовать веб-версию, адаптированную для мобильных устройств", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
В апреле вследствие блокирующих санкций США и Великобритании приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Аналогичные ограничения были предприняты для Android-версии.
Позднее стало известно, что в топ-10 самых скачиваемых приложений для платформы iOS попало созданное мошенниками приложение "Сбербанк онлайн сайт". В качестве продавца приложения был указан Саид Ахмедов. В описании содержались орфографические ошибки.
Владельцам iPhone больше не доступно приложение "Сбербанк Онлайн"
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