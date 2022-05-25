Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

16:13

Сбербанк опроверг информацию о ребрендинге на фоне санкций

экономика

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Сбербанк опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о новом ребрендинге на фоне западных санкций для возвращения приложения банка в AppStore и Google Play.

Отмечается, что банк ищет возможности предоставления клиентам сервисов на фоне ограничений.

"Сейчас клиенты на платформе Android могут скачать приложение в RuStore или с сайта банка, клиенты на iOS – использовать веб-версию, адаптированную для мобильных устройств", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

В апреле вследствие блокирующих санкций США и Великобритании приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Аналогичные ограничения были предприняты для Android-версии.

Позднее стало известно, что в топ-10 самых скачиваемых приложений для платформы iOS попало созданное мошенниками приложение "Сбербанк онлайн сайт". В качестве продавца приложения был указан Саид Ахмедов. В описании содержались орфографические ошибки.

Владельцам iPhone больше не доступно приложение "Сбербанк Онлайн"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать