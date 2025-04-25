Уровень безработицы в РФ в январе-феврале упал до исторического минимума

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Уровень безработицы в России в январе-феврале 2025 года снизился до исторического минимума в 2,4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, который распространили на 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Министр подчеркнул, что экономика РФ демонстрирует устойчивость в сложных внешних условиях, а ее развитие сопровождается созданием рабочих мест и ростом доходов. Только за последние два года доля занятого населения выросла более чем на 2 миллиона человек.

На стабильный рост российской экономики указал и зампред правительства РФ Алексей Оверчук. По его словам, развитие экономики подкреплено уверенным потребительским спросом, благоприятной обстановкой в бизнесе, усилением экономической интеграции с крупными торговыми партнерами и успешным импортозамещением.

В частности, в прошлом году рост ВВП России превысил изначальные ожидания и достиг 4,1%. Реальные доходы граждан РФ выросли на 8,4%, а число людей, живущих за чертой бедности, сократилось на 1,7 миллиона человек.

Силуанов добавил, что федеральный бюджет на 2025–2027 годы позволит защитить российскую экономику от внешних потрясений, укрепить финансовый суверенитет и поддержать долгосрочный рост.

В свою очередь, мировая экономика пребывает в критической точке, уточнил он.

"Мы видим возросшие риски финансовой стабильности, нарастающее инфляционное давление и ослабление налогово-бюджетной дисциплины", – говорится в заявлении Силуанова.

Ранее сообщалось, что международные резервы России достигли нового исторического рекорда, увеличившись до 681,3 миллиарда долларов. Основной причиной ЦБ РФ назвал положительное изменение стоимости валют.

В России инфляция пока что остается на уровне более 10%, что считается высоким показателем, заявлял Владимир Путин. Глава государства призвал выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.