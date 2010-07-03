Польша остановила транзит нефти из России

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Оператор польского участка магистрального нефтепровода "Дружба" PERN прекратил прокачку нефти из России.

Как следует из письма PERN, которое приводит РИА Новости, остановка вызвана неудовлетворительным качеством сырья.

В связи с этим оператор обратился к российской компании "Транснефть" с просьбой предпринять меры для скорейшего возобновления транзита незагрязненной нефти.

Продолжение поставок некачественной нефти "рождает риск серьезной промышленной аварии", указывается в письме.

Ранее Белоруссия остановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

В конце прошлой недели Белоруссия пожаловалась "Транснефти" на резкое ухудшение качества российской нефти и потребовала компенсацию.

Также сообщалось, что Минск начал поиск альтернативы российской нефти. В частности, рассматривается вариант по покупке морских терминалов в Латвии и Литве.