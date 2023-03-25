Медведев заявил, что уход западных компаний пойдет на пользу РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что уход западных компаний с российского рынка пойдет на пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, процесс возращения ушедших компаний с рынка России будет разным.

"Кто-то, на мой взгляд, вернется, как только закончится СВО. Вот кто-то на следующий день побежит. Кто-то будет ждать одобрения сверху", – сказал Медведев.

Он отметил, что существует некоторые "сумасшедшие" компании, заявляющие об уходе с российского рынка по идеологическим причинам. Медведев подчеркнул, что все происходит в пользу России.

"Черт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов", – посоветовал заместитель председателя Совбеза.

Медведев в ходе своей речи обратил внимание, что большая часть вещей доставляется в Россию по серому импорту или по системе параллельного импорта. Он добавил, что компании все равно не смогли до конца уйти с российского рынка. Кроме того, политик заявил, что компании будут жалеть о том, что товары находятся на рынке, но сами компании ничего с их продажи не получают.

"Они уже жалеют, но при принятии решения, как пионеры, подчинились воле "партии и комсомола", – заключил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию. Он подчеркнул, что страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям, сталкиваются с серьезным давлением со стороны Запада.

По словам представителя Кремля, с этим следует разобраться как самим государствам, подвергающимся давлению, так и России. Москва же намерена и дальше работать со своими партнерами с целью минимизации рисков, подытожил Песков.



Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом

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