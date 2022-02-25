Санкт-Петербургская биржа возобновит торги во всех режимах с 17:00 пятницы

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Санкт-Петербургская биржа возобновит торги во всех режимах с 17:00 25 февраля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

"Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17:00 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Ранее в пятницу биржа ввела запрет на заключение сделок по ценным бумагам во всех режимах, кроме адресного и безадресного РЕПО с центральным контрагентом, а также режима переговорных сделок.

Накануне после обострения ситуации в ДНР и ЛНР произошел обвал российской валюты. На фоне ухудшения ситуации на финансовом рынке Центробанк принял решение о начале валютных интервенций, проведении операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, а также расширении ломбардного списка. Позже регулятор ввел запрет коротких продаж на российском фондовом рынке.

