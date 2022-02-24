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экономика

14:29

Официальный курс евро вырос до 97,77 рубля

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центробанк РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 25 февраля, на уровне 86,92 рубля, подняв его на 6 рублей и 51 копейку. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро от Банка России также был увеличен до 97 рублей и 76 копеек – на 6 рублей и 88 копеек.

Ранее курс доллара на Мосбирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. Между тем на бирже Forex курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10% и составил 90 и 101 рубль соответственно.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. Ранее лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Курс евро за день вырос на 4,73 рубля

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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