СК открыл телефонную линию для приема жалоб о давлении на бизнес

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Следственный комитет России открыл телефонную линию для приема жалоб о давлении на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в понедельник, 25 февраля.

Подать жалобу можно по телефону 8(495)986-78-18 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 по московскому времени. В праздники и предпраздничные дни линия работает с 09:00 до 16:45.

"Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", – говорится в сообщении.

20 февраля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал "избавиться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". Глава государства указал, что почти половина дел в отношении предпринимателей прекращаются до суда. Это говорит о том, что их "возбуждали кое-как или по непонятным соображениям".

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин недоволен эффективностью выполнения поручений по защите бизнеса. Он добавил, что характер и формулировки президента предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров.

