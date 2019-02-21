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13:52

Песков рассказал о недовольстве Путина

власть

13:52

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз", – сказал он, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что стиль, характер и формулировки послания президента РФ предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в плане контроля за выполнением президентских поручений ведется планомерная работа Контрольного управления главы государства.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин заявил о необходимости "избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". По его словам, сегодня почти половина дел в отношении предпринимателей прекращается, не доходя до суда, а значит их "возбуждали кое-как или по непонятным соображениям".

Ранее Владимир Путин также призвал продлить проведение амнистии капиталов минимум на год. Изначально предполагалось, что второй этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом завершится 1 марта текущего года.

Глава государства отметил, что некоторые предприниматели стали регистрировать активы за рубежом из-за изъянов национальной юрисдикции. Свою роль сыграла и недостаточность гарантий защиты частной собственности. Амнистия капиталов снимает с частных лиц ответственность за правонарушения экономического, валютного и налогового законодательства.

Он счел необходимым освободить на год граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Все это при условии, что в текущем году они станут налоговыми резидентами России. По словам президента страны, эти меры должны помочь в реализации национальных проектов, связанных с освоением передовых технологий и выпуском новых товаров.

власть

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