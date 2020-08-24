Поступления НДФЛ в бюджет столицы за семь месяцев опережают прошлогодние показатели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поступления от НДФЛ в бюджет Москвы с начала года составили 604,3 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в целом такие показатели превышают на 22 миллиарда рублей значения аналогичного периода 2019 года.
"Уже в апреле бизнес стал адаптироваться к удаленному режиму и готовиться к возобновлению работы <...> В целом сегодня мы вернулись к докризисным темпам. Важнейшая наша задача сейчас – стимулирование инвестиционной активности и роста доходов населения, чтобы компенсировать весенний провал", – отметил Ефимов.
Отмечается, что с апреля по июнь поступления НДФЛ снизились на 14,7%. В частности, уменьшение отмечалось в организациях сфер строительства, торговли, обрабатывающей промышленности и транспорта. Это было связано с принятыми новыми мерами поддержки в виде налоговых льгот.
"Июль стал первым после введения режима повышенной готовности месяцем, в котором объем поступлений по НДФЛ в бюджет Москвы превысил показатели аналогичного месяца прошлого года. Прирост в июле составил 15,4 миллиарда рублей или 12,6% к июлю прошлого года. Показатели деловой активности постепенно возвращаются к докризисному уровню", – сказала министр правительства Елена Зяббарова.
Отмечается, что в разрезе секторов экономики наибольший восстановительный рост поступлений НДФЛ обеспечили субъекты малого и среднего предпринимательства. По итогам июля этого года они возросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Правительство Москвы реализует комплекс мер по поддержке бизнеса, в том числе малого и среднего. 7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.
До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.
Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.
В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.
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