Оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Суммарный оборот столичных предприятий торговли и услуг за июль составил 891,6 миллиарда рублей. Это больше, чем месяцем ранее, на 12,9%, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по отдельным отраслям рост составил от 88 до 110%.
"Например, сфера общественного питания увеличила оборот по сравнению с июнем на 87,6%, индустрия гостеприимства – на 109,9%. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за этот же период вырос на 22,4%", – приводятся в материале слова Ефимова.
Непродовольственная торговля в столице была возобновлена с 1 июня и в течение двух месяцев увеличивала свои обороты. В результате оборот розничной торговли за июль, по данным ФНС, по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 8,8%.
Руководитель городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что в свою очередь мелкооптовая торговля, в том числе интернет-торговля, превысила показатели марта на 5,8%, июня – на 3,4 процента.
Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.
Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.
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