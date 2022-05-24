В СФ предложили разрешить бизнесу продлевать аренду земли даже в случае суда с владельцем

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В Совфеде предложили разрешить предпринимателям продлевать аренду земельных участков, даже если они судятся с собственником земли.

Соответствующий законопроект разработал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Документ направлен на рассмотрение в правительство, передает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан в целях защиты прав предпринимателей. В частности, предлагается исключить положение о том, что если арендодателем заявлено в суд требование о расторжении договора аренды, то арендатор не вправе требовать заключения дополнительного соглашения к договору аренды данного земельного участка.

По словам Кутепова, до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды об увеличении его срока действия до 3 лет вне зависимости от оснований заключения данного договора и наличия или отсутствия задолженности по арендной плате. Однако при этом должен быть выполнен ряд условий.

"В итоге, даже если договор аренды продолжит действовать по решению суда, предприниматель уже может потерять свое право увеличения срока действия договора аренды в связи с наступлением даты 1 марта 2023 года", – указал сенатор.

Кутепов отметил, что судебные процессы достаточно длительные, в некоторых случаях до момента судебного решения может пройти месяц, а по действующему законодательству продлить договор на время процесса нельзя.

Ранее Кутепов разработал проект постановления правительства, согласно которому инвесторам можно будет продавать без проведения торгов земельные участки за 25% от их кадастровой стоимости, если там будет развернута деятельность по импортозамещению. По мнению сенатора, в условиях санкций против РФ вопросы поддержки российских предприятий становятся особенно актуальными.