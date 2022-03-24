Центробанк понизил курсы доллара и евро на 25 марта более чем на 7 рублей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25 марта 2022 года. Они снижены более чем на 7 рублей по сравнению с предыдущим показателем.

Так, официальный курс доллара установлен на уровне 96,0458 рубля, что на 7 рублей 11,6 копейки ниже прошлого показателя. Официальный курс евро при этом понижен на 7 рублей 79,34 копейки, до 105,4679 рубля.

По данным Московской биржи, по состоянию на 17:15 по московскому времени доллар торговался на отметке 96,39 рубля. Курс валюты снизился на 1,38%. Курс евро находился на уровне 105,8 рубля, потеряв 2,05%.

Накануне курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей. По состоянию на 15:37 по московскому времени доллар упал до 101,55 рубля, потеряв 2 рубля. Еще раньше курс американской валюты и вовсе уменьшился до 94,99 рубля, упав ниже отметки 100 рублей впервые с 3 марта. Курс евро при этом снизился до 111,65 рубля, потеряв 2,85 рубля.

Укрепление российской валюты произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.