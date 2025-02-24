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24 февраля, 09:24

Экономика

СПб-биржа возобновит торги после технического сбоя в 09:30 по Москве

Фото: ТАСС/Максим Стулов

СПб-биржа возобновит торги ценными бумагами после сбоя в 09:30 по московскому времени, сообщается на сайте торговой площадки.

Торги были временно приостановлены с 07:00. Причиной стал технический сбой в работе средств, которые осуществляют торги. Как отметили тогда в пресс-службе СПб-биржи, устранением причин неполадок занимались специалисты.

До этого и на Московской бирже наблюдались нарушения из-за проблем с трансляцией данных. После консультации с участниками рынка торговая площадка решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов.

Вместе с тем криптобиржа Bybit заявляла о кибератаке, из-за которой было похищено 1,46 миллиарда долларов. Как уточнил позже глава Bybit Бен Чжоу, средства были выведены на неизвестный адрес.

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