СПб-биржа возобновит торги после технического сбоя в 09:30 по Москве

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СПб-биржа возобновит торги ценными бумагами после сбоя в 09:30 по московскому времени, сообщается на сайте торговой площадки.

Торги были временно приостановлены с 07:00. Причиной стал технический сбой в работе средств, которые осуществляют торги. Как отметили тогда в пресс-службе СПб-биржи, устранением причин неполадок занимались специалисты.

До этого и на Московской бирже наблюдались нарушения из-за проблем с трансляцией данных. После консультации с участниками рынка торговая площадка решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов.

Вместе с тем криптобиржа Bybit заявляла о кибератаке, из-за которой было похищено 1,46 миллиарда долларов. Как уточнил позже глава Bybit Бен Чжоу, средства были выведены на неизвестный адрес.